Nahuel Lodi le respondió a Georgina Barbarossa, que se opuso a su casamiento con Pepe Cibrián

La honestidad brutal de Georgina Barbarossa al confesar en vivo en su programa que le sugirió a Pepito Cibrián que no se case con Nahuel Lodi le valió la furia de su amigo de toda la vida, y además la reacción del joven de 33 años.

"No solo me molestaron las declaraciones de Georgina, sino que también me dolieron. Porque puedo esperar que hable cualquiera, como lo hacen en muchos medios, pero quizá me dolió más que haya sido una amiga de Pepe", se indignó el flamante esposo de Pepito en una nota con Daniel Gómez Rinaldi y Nicolás Peralta para la AM 540.

Luego, Nahuel le marcó la cancha al productor teatral: "A un amigo mío no le permitiría que hable mal de mi pareja".

De todas formas, Nahuel Lodi se abstuvo de referirse a la interna entre Pepito Cibrián y Georgina Barbarossa que se desencadenó por los dichos de la conductora de A la Barbarossa, quien a su vez no asistió a la boda de su mejor amigo.

"Mucho no voy a dar detalle porque me corresponde no es amiga mía, es amiga de Pepe. Creo que eso estaría bueno que lo pueda hablar él, o ella si se lo quieren preguntar. Cada uno tendrá los motivos para poder dar en base a la ausencia de ella en la fiesta", cerró Nahuel Lodi.

LAS EXPLOSIVAS DECLARACIONES DE GEORGINA BARBAROSSA CONTRA EL ESPOSO DE PEPITO CIBRIÁN

Todo el embrollo sucedió a raíz de la extrema sinceridad de Georgina Barbarossa al referirse al casamiento de Pepito Cibrián con Nahuel Lodi.

"Yo no quería que se case porque como le está yendo bien, se conocen hace tres meses y es mucho más joven que él, no quiero que le afanen", blanqueó.

"Le dije 'Pepe no firmes ningún papel' y al novio le dije en una entrevista 'cuidalo a Pepe porque si no te vamos a caer encima'", precisó Georgina Barbarossa, en referencia a una nota que brindó para Intrusos, y que fue lo que terminó de enojar a Cibrián.