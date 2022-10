Nadia Epstein recordó picante su paso por Intrusos: "Luis Ventura tiene códigos, pero Jorge Rial no"

Nadia Epstein, una de las protagonistas de Gran Hermano 2007, recordó su paso por Intrusos y criticó muy fuerte a Jorge Rial, quien en ese entonces era el conductor.

Sincera, contó que en ese entonces no la pasó nada bien trabajando como panelista. Y al elegir entre Jorge y Luis Ventura, que están peleados, se quedó con el conductor de Secretos Verdaderos.

"Trabajé con los dos y tienen códigos diferentes. Me quedo con Ventura porque él tiene códigos y Jorge no. Eso seguro. Trabajé de panelista de Intrusos varios meses y no tuve una buena experiencia. La verdad es que la pasé bien con el resto de mis compañeros en esa época”, fueron sus picantes declaraciones, de las que hizo eco la revista Pronto.

NADIA EPSTEIN FULMINÓ A JORGE RIAL AL RECORDAR SU PASO POR INTRUSOS

"Con Jorge Rial la verdad es que no tuve una buena experiencia".

"Lo digo ahora porque siempre pensé así de él. Son el agua y el aceite con Ventura. No fue una buena experiencia porque pasaron situaciones puntuales".

"Algún día las contaré, pero yo no la pasé bien trabajando con él”, cerró Epstein, muy picante.

¿Qué dirá Jorge?