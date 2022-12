Nadia Epstein fue lapidaria con Thiago de Gran Hermano 2022: "No le creí nunca; su historia de vida no es jugar"

Nadia Epstein, exparticipante de Gran Hermano 2007, desde el primer momento apuntó contra Thiago, uno de los más queridos de la edición 2022.

En esta oportunidad, Nadia explicó en El Debate por qué desconfía del participante desde el primer momento, a diferencia de la mayoría de los televidentes que se conmovieron por su historia de vida.

"Thiago no es lo que parecía desde el primer día". G-plus

“Chicos, un mes y días después, la gente me empieza a dar la razón; Thiago no es lo que parecía desde el primer día", aclaró Nadia, más que orgullosa de su postura.

POR QUÉ NADIA EPSTEIN DESCONFÍA DE THIAGO MEDINA

Nadia contó por qué no simpatiza con Thiago.

"Entró, contó su historia y no hizo nada más. Ni está jugando". G-plus

"Una historia de vida no es jugar a Gran Hermano y eso no te hace ganador. Podés estar mucho tiempo adentro y la gente puede empatizar, a mí nunca me pasó, como tampoco me pasa en la calle...".

"Dicen 'pobre Thiaguito' y afuera no le compran ni un pañuelo. Me gusta más el juego de uno que de otro, a Thiago no le creí nunca, no jugó nunca. Entró, contó su historia y no hizo nada más. Ni está jugando", sentenció Nadia, contundente.