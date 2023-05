Nacho Castañares se enfureció con un seguidor que comparó a su mamá con La Tora: "Es una falta de respeto"

Nacho Castañares, exparticipante de Gran Hermano 2022, se enojó con un usuario que, durante su transmisión de Twitch, insultó a su novia, La Tora.

"La gente amaba a un chico de 19 años que era honesto, genuino, inteligente y que luchaba por encontrar su camino en la vida. Quedate como estás, disfrutá de tu juventud y no dejes que viejas como Lucila te cambien para convertirte en un mediocre como ellos", le escribieron.

"¡Eh! No la bardeen a Lu, nada que ver. Posta que no, no me gusta que la bardeen así que basta. Pensé que empezaba todo bien, pero esto no", sentenció, visiblemente molesto. Sin embargo, este no fue el único comentario que le molestó.

NACHO CASTAÑARES SE SACÓ CUANDO COMPARARON A SU NOVIA CON SU MAMÁ

Acto seguido, Nacho puso los puntos en Twitter cuando un usuario comparó a su madre, que falleció hace tiempo, con su actual pareja.

"Al perder a su mamá siendo tan joven y como aún lo sigue siendo, se aferra a la Tora como a una madre. Obvio que Tora es tan sin límites...", le escribieron.

"Voy a hacer un último tweet y realmente no voy a tocar más el tema. Lo único que no tolero es la falta de respeto, ni conmigo ni con nadie que me rodea. No les pido que acepten todo lo que hago/digo ni con quién estoy, solamente que lo respeten porque es MI VIDA...".

"Esto solo me parece una pelot... si no que una falta de respeto gigante y encima hacia mí. Comprendo que no banquen una relación y está bárbaro pero córtenla. Si soy feliz me chupa un huevo lo que piensen, como me pasa con todas las cosas de mi vida. Me parece innecesario tener que aclarar todas estas cosas cada 3 días. Pero dejen de faltarle el respeto a Lu, a Thiago, a mí y/o a todos los que me rodean".

"Nos llevamos mejor de lo que creen y no nos dejamos llevar por cosas sacadas de contexto, por mensajes o por cosas que pasaron en un programa de TV, durante un juego, durante una convivencia sin salir por casi 6 meses. Entonces basta. Les pido respeto solamente, no es imposible...", se descargó Nacho.

Y cerró pidiéndoles a sus fans que si lo quieren dejen de insultar a su novia. "Quiero lo mejor para mí y para mi comunidad y realmente esto así no va, por favor, ya toqué varias veces el tema. Y como dije antes, no quiero que se falte mas el respeto ni a amigos, pareja, familia, o lo que sea que me rodee, se puede opinar sin faltar el respeto. Muchas Gracias", cerró, molesto.