Murió el periodista Marcelo Zlotogwiazda: tenía 61 años

Mientras el mundo del espectáculo atravesaba su duelo por el fallecimiento de Cacho Castaña, otra dolorosa noticia irrumpió en los medios en este martes 15 negro: murió Marcelo Zlotogwiazda, periodista y economista de 61 años con una vasta trayectoria en la gráfica, la radio y la televisión.

Casado con Estela Chardón desde hace 33 años y padre de Lara (23) e Ivana (19), Zloto -como se lo llamaba- estaba actualmente al frente de Desafío 20.19 en C5N y El horno no está para bollos en Radio con vos. Según informó Infobae, portal en el que era columnista, luchaba contra un cáncer de colon.

El conductor tenía 61 años. Nació el 6 de octubre de 1958 en Buenos Aires y en 1982 se egresó de la Universidad de Buenos Aires (UBA) como licenciado en economía. Tras trabajar varios años en el Grupo SOCMA, de Franco Macri, en 1985 incursionó en los medios de comunicación. Su pluma pasó por medios gráficos como El Periodista, El Porteño, Página/12, Tres Puntos, El Cronista Comercial y Veintitrés. Escribió los libros La mafia del oro y Citibank vs. Argentina: Historia de un país en bancarrota.

En radio integró recordados ciclos como Rompecabezas (Rock & Pop), Esto que pasa (Del Plata), Magdalena tempranísimo y Buen día Santo (Mitre). Como conductor, estuvo al frente de Aire comprimido (Rock & Pop) y Hora pico y La otra pata, ambos en Mitre. Hasta abril de 2018 estuvo al frente de La vuelta de Zloto, primero por Radio del Plata y luego por Radio 10: "Con mucha tristeza cuento que el viernes termina La Vuelta de Zloto por Radio 10. Me explicaron que quieren algo más "popular". No creo que el rating sea la medida de todo, pero importa. El programa mide bastante más que al comienzo y subió los dos meses desde que me renovaron", escribió en ese momento en Twitter.

En televisión integró los ciclos Día D (con Jorge Lanata), Detrás de las noticias y La información. Además, condujo Periodistas y Palabras más, palabras menos por la pantalla de TN.

Recibió un premio Martín Fierro y dos Konex: en 1997 fue reconocido por análisis económico, su especialidad, y en 2007 se quedó con la categoría de investigación.