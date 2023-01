Murió Claudio Da Passano, actor de Argentina, 1985.

La Asociación Argentina de Actores confirmó esta mañana que falleció Claudio Da Passano, actor de Argentina, 1985.

El querido artista, que también había protagonizado Poliladron, murió a los 65 años. Y la asociación lo despidió con inmenso cariño.

"Con gran dolor despedimos al actor Claudio Da Passano, afiliado a nuestro sindicato desde 1985. Llevó adelante una amplia y destacada labor en teatro, cine y TV. Nuestras condolencias a su compañera, la actriz Malena Figó, familiares y amistades, abrazándolos en este duro momento", escribieron desde la cuenta oficial, sin dar detalles de la causa ni las circunstancias en que murió el artista.

QUÉ HABÍA DICHO CLAUDIO DA PASSANO SOBRE ARGENTINA, 1985

El actor interpretó al dramaturgo y colaborador de Julio Strassera, Carlos Somigliana, en la película de Santiago Mitre.

En diálogo con El 1 digital, el actor había contado cómo fue formar parte de la película nominada a los Premios Oscar 2023.

"Filmar con toda esa carga emocional era complicado para nosotros; si no, sería algo pedagógico o didáctico, y la idea no era esa". G-plus

"Fue una filmación extraña en muchos sentidos, porque estábamos en pandemia, se trataba de una de las primeras películas que se llevaban a cabo durante esa época y había que controlarse clínicamente, por eso tuvimos muchos cuidados y fue complicado porque no se sabía cómo abordar algunas tomas. Algunos actores y técnicos se enfermaron y, como consecuencia, había que reemplazarlos".

"También, muchos de los intérpretes de mi generación estamos atravesados por los hechos ocurridos durante la dictadura. Recuerdo que el Juicio a las Juntas fue una situación tensa porque, a pesar de que los militares no estaban en el poder, no eran débiles, por lo cual era una amenaza constante. Filmar con toda esa carga emocional era complicado para nosotros; si no, sería algo pedagógico o didáctico, y la idea no era esa", había contado.

CLAUDIO DA PASSANO CRECIÓ EN UNA FAMILIA DE ACTORES

Claudio Da Passano era el hijo de la actriz María Rosa Gallo y el actor Camilo Da Passano y hermano de la actriz Alejandra Da Passano. Estaba en pareja con Malena Figó, con quién actuó en Toc Toc y en Jettatore.

Estudió actuación con María Esther Fernández, Agustin Alezzo y Joe Morris. Su debut fue en 1983 en el Teatro Nacional Cervantes y luego fue figura de varias obras en el Teatro General San Martín.

Fue uno de los fundadores de La Banda de Risa, actuó en varias películas (entre ellas Argentina 1985) y en exitosos programas de TV: El Tigre Verón, Chiquititas, Los secretos de papá y Poliladron, entre otros.