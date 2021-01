Murió Charly de Bendita, el recordado panelista del ciclo de Beto Casella, tras luchar contra el cáncer

Pocos días antes de que termine 2020 murió Carlos López, más conocido como Charly Pop o, simplemente, Charly de Bendita. El expanelista del ciclo de Beto Casella batallaba contra el cáncer y las últimas horas se dio a conocer la triste noticia de su muerte.

Charly saltó a la fama en el programa Policías en acción en donde contaba sus “aventuras sexuales” mientras paseaba en sunga por la rampla de Mar del Plata. Su humor y desparpajo hicieron que se convierta en panelista del ciclo de El Nueve durante varias temporadas y su frase “ay, por favor” es una de las clásicas del programa.

Su excompañera, Lola Cordero despidió a Charly desde Twitter. “Mi mas sentido pésame a la familia de Charly, compartimos muchos programas en Bendita y siempre demostró ser una hermosa persona y excelente compañero”, aseguró.

Edith Hermida, por su parte, también lo recordó con cariño. “A mí me sorprendió la noticia como a todos, me enteré por los medios también. Lola (Cordero) nos mandó un mensaje para preguntar si era verdad la noticia”, aseguró a Paparazzi. “Me sorprendió mucho, yo no tenía contacto con él desde que dejó Bendita pero era un gran compañero, era divino. Era así tal cual como se lo veía en la tele, no era un personaje. Era así. Muy simpático, muy alegre, me entristece mucho la noticia, me dolió”, expresó. “Un besito para él en donde esté, que seguramente va a estar en un lugar lindo”, dijo.

Según contaron los allegados de Charly, quien era enfermero y luego de recibió de neuroasistente orientado a la tercera edad y especializado en Alzheimer y Parkinson, estaba alejada de los medios el último tiempo por sus problema de salud y tras terminar su participación en Bendita se dedicó a hacer radio y a participar en obras de teatro.