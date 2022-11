Mundial Qatar 2022: Camila Homs aseguró que no iría, pero se conoció la fecha en la que viajaría con sus hijos

En medio de las especulaciones, Juan Etchegoyen confirmó que, finalmente, Camila Homs viajará al Mundial de Qatar 2022 para alentar a la Selección Argentina, donde juega su ex, Rodrigo de Paul.

"Hay una información muy importante de Camila Homs que me la cuenta una fuente inobjetable, no voy a decir quién me lo dijo, está confirmado que ella no va al Mundial en su primera fase ni tampoco sus hijos", contó el periodista en Mitre Live.

"Si ella va a Qatar será para los partidos finales, ella quiere que sus hijos disfruten con su padre si es campeón del mundo". G-plus

Acto seguido, reveló la fecha en la que la modelo viajaría al Mundial. "Alguien me decía el fin de semana que si ella va a Qatar será para los partidos finales, ella quiere que sus hijos disfruten con su padre si es campeón del mundo. De la única manera que puede viajar ella es si Argentina clasifica a la semifinal u obviamente una final, esa es la información que tengo", cerró el periodista", haciendo hincapié en que Cami tiene planeado viajar si existe la posibilidad de que Rodrigo salga campeón junto a la Selección.

REVELAN QUIÉNES DE LAS ESPOSAS DE LOS FUTBOLISTAS RECIBIERON BIEN A TINI STOESSEL

Guido Zaffora contó en Es por Ahí quiénes de las esposas de los futbolistas la recibieron bien a Tini Stoessel después de la separación de Rodrigo de Paul y Camila Homs.

“Hablé con Mariana Gallego, la abogada de De Paul, y ella me confirmó que con Tini está perfecto”, reveló el periodista.

Al final, informó: “Antonela Roccuzzo y Jorgelina Cardoso, las esposas de Messi y Di María, le hicieron un muy buen recibimiento a Tini, fueron muy amorosas”.