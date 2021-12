El motivo por el que Pampita no habla de la China Suárez: "Voy a seguir cuidando el vínculo familiar que es lo que nos importa a todos"

Luego de las repercusiones que tuvo la nota de Eugenia “la China” Suárez con Alejandro Fantino donde se esperaba que rompiera el silencio sobre el escándalo con Wanda Nara y Mauro Icardi, Las preguntas a Pampita sobre cómo tomó la entrevista no se hicieron esperar. Pero fiel a su estilo, la modelo fue tajante con su postura.

Indagada por esta comentada nota que tuvo como figura principal a la expareja de Benjamín Vicuña, Pampita prefirió el silencio: “Pero ya saben que yo no hablo de nada de esas cosas”, comenzó diciendo ante la prensa.

“No hablo de entrevistas de otras personas, no hablo de la vida de los demás, no me meto porque no tiene que ver conmigo”, agregó, según se pudo ver en Los Ángeles de la Mañana, el ciclo que conduce Ángel de Brito por eltrece.

Por último, sin moverse del lugar que eligió ocupar, Carolina Ardohain cerró, sincera: “No voy a opinar nada ni decir nada. Voy a seguir cuidando el vínculo familiar que es lo que nos importa a todos y vamos a priorizar eso. La relación (con la China) está muy bien”.

¡Clarito!