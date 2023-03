Mostraron la manía de Marcos en Gran Hermano 2022 que hace una y otra vez

La final de Gran Hermano 2022 ya se palpita y uno de los candidatos a ganar el ciclo es Marcos, uno de los participantes con más fans. Un video está dando que hablar donde muestran una manía que advirtieron del joven salteño con las sillas.

“¿Alguien sabía que Marcos tiene un toc con las sillas? Yo recién me doy cuenta”, escribió una usuaria de Twitter mientras mostraba diferentes momentos del reality donde tiene una llamativa actitud con el mobiliario.

En las imágenes aparece el Primo acomodando las sillas en la mesa y tocando el respaldo con insistencia como el asiento. Incluso mostraron cómo el muchacho cuando Santiago del Moro los llama a los participantes al sillón, no puede evitar tocar las sillas antes de partir.

DESGARRADOR LLANTO DE MARCOS EN GRAN HERMANO 2022

Marcos Ginocchio rompió en llanto en el confesionario en una charla íntima con Gran Hermano en la que confeso haber vivido situaciones fuertes en su infancia con su hermana, Valentina. “¿Qué es lo que te emociona tanto?”, le preguntó Gran Hermano y él respondió conmovido: “Me emociono porque mi hermana y yo vivimos cosas fuertes de chicos y siento que ella en algún sentido también necesitaba vivir esto conmigo”.

“Me pone muy feliz que por lo menos haya sido acá y conmigo, estoy muy contento con eso y sé que pase lo que pase nada va a cambiar ese amor que le hicieron llegar a mi hermana y a mí”, agregó el joven. Entonces, expresó entre lágrimas: “Mi hermana se fue, mi hermano también y sentíamos que no podíamos llegar del todo a la otra persona. Después pasó el tiempo, tuvimos charlas y cada uno contaba lo que había pasado”.

“Y te pones a pensar como no estuve más tiempo o pude hacer más para que esté mejor y que no haya pasado las cosas que tuvo que pasar. Yo me sentía mal y pensaba que del otro lado estaban bien, no sabía que ellos también estaban sufriendo”, reflexionó.