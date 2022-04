Del Moro contó cómo convenció a la hija mayor de Fabián Cubero para que aparezca apoyando a Mica Viciconte: "Le dije 'no te pregunto nada'"

Una hinchada muy especial tuvo Mica Viciconte en la gran final de MasterChef Celebrity: Fabián Cubero apareció dándole todo su apoyo a su pareja junto a sus hijas, Allegra y Sienna. Indiana Cubero, la hija mayor de Nicole Neumann, prefirió quedarse detrás de cámara, pero hacia el final apareció al aire.

Según contó el animador, él intervino personalmente para que Indiana pueda seguir de cerca a Mica y se anime a aparecer al aire.

“La más grande no quería estar porque no quería hablar. Entonces en un momento yo la fui a buscar”, reveló, en El Club del Moro (La 100), en donde también habló sobre cómo acordaron con la figura de Los 8 escalones del millón para que sus hijas puedan estar en el último programa del reality de cocina.

"Le dije 'si vos querés no estar, no estés, pero si a vos te gustaría estar con tu familia está porque yo no te voy a preguntar nada’". G-plus

SANTIAGO DEL MORO CONTÓ CÓMO CONVENCIÓ A LA HIJA MAYOR DE CUBERO PARA QUE APAREZCA EN LA FINAL DE MASTERCHEF CELEBRITY

“La fui a buscar a Indiana y le dije ‘vos ponete, yo no te voy a preguntar nada’”, reprodujo la conversación que tuvo con la preadolescente.

Del Moro contó las internas para que las hijas de Fabián Cubero puedan estar en la final de MasterChef: "Nicole Neumann firmó un documento"

