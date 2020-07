Moria Casán, muy picante sobre Laurita Fernández antes de su encuentro en el Cantando: "Ángel debería conducir solo"

El viernes se confirmó, finalmente, la participación de Moria Casán como jurado de Cantando 2020. Y en pocas horas su incorporación generó varias polémicas. Primero, Georgina Barbarossa decidió renunciar al certamen debido a su histórico enfrentamiento y ahora la diva apuntó fuerte contra Laurita Fernández, coconductora del ciclo junto a Ángel de Brito.

En diálogo con Confrontados, Moria sorprendió a todos al disparar: “ Con el jurado vamos a apuntar al señor conductor, que es el señor Ángel de Brito. ¡Que tiene que estar solo!”.

Rápidamente, Marina Calabró y sus panelistas le preguntaron por qué preferiría que De Brito estuviera solo al frente del ciclo: “A mí me parece que Angel es el número uno en cuanto a noticias de espectáculo, por su rating y lo que hace con LAM. Me parece que es un tipo que tendría que hacer la conducción solo. Respeto la decisión. Laurita es una figura sensacional pero no me parece que tendría que ser coconductora de este show”.

Entonces, Calabró le recordó que en su paso por el Bailando Moria había definido a Laurita como “baqueteada”. Lejos de desmentirla, Casán respondió con humor: “Sí, baqueteada mediática, como todos, ¿hay alguien más baqueteada mediática que yo?”.

"Laurita es una figura sensacional pero no me parece que tendría que ser coconductora de este show" G-plus

Cuando Carlos Monti le preguntó si ya estaba preparando el terreno para una pelea previa al debut del Cantando, Moria aseguró: “No, ninguna pelea. Se lo dije a Ángel y yo digo lo que me parece. Ella no tiene por qué ofenderse y si lo hace, es un problema de ella”.

“Me parece que tiene que estar él solo. Si estamos en una nueva era y hay un nuevo formato con distancia, ¿por qué ponemos dos personas? Pongamos una. Y Ángel me parece el conductor ideal porque va a tener que remar como cuando rema con las angelitas. ¡El triple! Es un show que enloquece a la gente, es realidad ficción”, agregó Casán.

Por último, Moria sentenció: “Yo no estoy negando capacidades de esta niña, que es más que habilidosa y lo ha demostrado. Pero me parecía que una figura que se está afirmando como la de Ángel, para afirmarse más tendría que haber estado solo”.