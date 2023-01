Moria Casán se hartó de las imitaciones de Fátima Florez y lanzó un fuertísimo comunicado

Luego de advertirle a Fátima Florez que si no dejaba de imitarla en su espectáculo teatral le iniciaría acciones legales, Moria Casán lanzó un fuerte comunicado en su contra.

En Intrusos, programa que conduce Flor de la Ve en América, leyeron parte de este tremendo descargo de La One, que está cansada de que la humorista haga uso de su imagen.

"Lo que sucedió en el entorno de Moria es algo que detonó la salida de este comunicado. Ella es una mujer que dice hace décadas que ama que la imiten", arrancó Flor, antes de leer el comunicado que dio que hablar.

QUÉ DICE EL COMUNICADO DE MORIA CASÁN CONTRA FÁTIMA FLOREZ

"De acuerdo a lo solicitado por la Sra. Ana María Casanova, propietaria de la imagen y marca Moria, registradas por el Estudio Iacona bajo las actas N° 4179970/1/2 ante el I.N.P.I y publicadas en el Boletín Oficial de Marcas N° 10343 el día 26/10/22, el uso y lucro que generen terceras personas con la misma deberá ser aprobado por la titular, quedando a su criterio el reclamo del cobro del derecho exclusivo del uso", dice el comunicado.

"Lo que a Moria le molestó fue la primera reacción de Fátima, que la mandó a trabajar y también la trató de celosa y mediática. Atención a este punto, Fátima dijo que Moria lo hacía por prensa. Y quiero sembrar una duda: hoy comienza Brujas y estaría bueno preguntarle a Fátima qué opina de esto...", sumó el panelista Gonzalo Vázquez.

"Fátima tiene con qué. No es que Moria si le pide un canon por hacerla a ella, le está sacando la plata que necesita para comer. Moria lo que me dijo textual fue 'si yo solicito esto es para pedírselo a gente que esté bien posicionada. No voy a arruinarle la vida a un trabajador que haga remeras con mi cara o lo que fuese con mis frases porque con eso vive. Pero quien hace uso y abuso de mi imagen durante tantos años, que algo me pague'", cerro el cronista.