Moria Casán fulminó a Juan Pérsico tras quedar eliminado del Cantando: "Demostraste en la pista que no sabés nada de show"

En medio de los nervios por el debut, los chispazos al aire y el ida y vuelta entre los participantes y el jurado, la primera ronda de Cantando 2020 tuvo su primer eliminado del certamen: Melina Lezcano y Juan Pérsico, quienes fueron vencidos por Lizardo Ponce con el 68,52% de los votos del público.

Y entre las repercusiones y las primeras impresiones de los integrantes de Agapornis, Juan brindó una nota en diálogo con la periodista Fernanda Iglesias: "La perjudiqué a Melina, eso era sabido. No soy cantante, siempre fui el mánager del grupo", comenzó diciendo.

“A mí me pareció que no entendés nada de show, así lo demostraste en la pista. Me parecieron amateurs, sin gracia, y el que decidió fue el soberano público que #NoLosEligió”. G-plus

Y al opinar de los jurados, el joven se despachó con Moria Casán: “Ella me parece que está en un momento agresivo, innecesario me pareció. Yo no soy muy de esos códigos, por eso estamos fuera del certamen. Con Esmeralda Mitre se había peleado el día anterior y le dijo gorda. Hablar de flacos o gordos, de chetos o no chetos, es como la otra grieta. Muy superficial e innecesario. No me pareció gracioso, no construye en nada".

Lejos de pasar por alto sus dichos, la diva recogió el guante y respondió sin filtro en Twitter: ¡Qué qué quéeeee! Ja. Que revise todo lo que él llama ‘mi momento agresivo’ a ver cuándo yo le dije gorda a Esmeralda. Todo lo contrario, creí que ella me había dicho gorda a mí y comencé en #ModoShow a gritar INADI, INADI…”.

Más sobre este tema Melina Lezcano y Juan Pérsico, los primeros eliminados de Cantando 2020 tras ser vencidos por Lizardo Ponce

“A mí me pareció que no entendés nada de show, así lo demostraste en la pista y te quedaste con la devolución de cheta, baby. No me parecieron profesionales de una banda como AGAPORNIS... Me parecieron amateurs, sin gracia, y el que decidió fue el soberano público que #NoLosEligió”, cerró, tajante.

¡Tremendo!

https://t.co/hsLfQlZ7Zf Que que queeeee ja! Que revise todo lo que él llama "mi momento agresivo", a ver cuando yo le dije gorda a ESMERALDA sino todo lo contrario, creí que ella me había dicho gorda a mí y comencé en #ModoShow a gritar INADI, INADI... — Moria Casán (@Moria_Casan) August 8, 2020

a mí me pareció que no entendés nada de show, así lo demostraste en la pista y quedarte con la devolución de cheta, baby, no me parecieron profesionales de una banda como AGAPORNIS... — Moria Casán (@Moria_Casan) August 8, 2020