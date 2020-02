Moria Casán explotó contra Jimena Barón: "Me parece mal que se disculpe; que sea una gladiadora de verdad"

Incluso después de haber recapacitado y haber pedido perdón por los daños colaterales que causó la polémica promoción de su tema Puta, Jimena Barón volvió a ser el foco de punzantes críticas. La primera fue Marcela Tauro, y ahora nada menos que de parte de Moria Casán, quien días atrás había sido una de las pocas voces que se alzó para respaldarla en medio del escándalo.

Por eso fue llamativo que, a pocas horas de que la cantante publicara su extenso descargo en Instagram, la conductora de Incorrectas fuera tan enfática al criticar a Jimena: “Yo siempre la apoyé. Lo único que me parece mal es que salga a pedir disculpas. ¿Por qué?”. Tras una pausa, continuó: “¿Por qué salís a pedir disculpas por algo que vos sentí que es tuyo, verdadero y que no ofende?”.

“Si vos tenés tu verdad, ¡no pidas disculpas! Hacé juicio, triplicá, cuadruplicá, deciles de todo. Sé gladiadora de verdad”. G-plus

En ese momento, Floppy Tesouro quiso interpretar a Barón, pero Moria no la dejó terminar de hablar y fue vehemente: “Si vos tenés tu verdad, ¡no pidas disculpas! Hacé juicio, triplicá, cuadruplicá, deciles de todo. Sé gladiadora de verdad”. Ahí, Silvina Escudero expresó: “Yo creo que ella no pide disculpas por lo que hizo o por lo que ella siente”.

Y Moria acotó: “Ella está orgullosa de ser como es. ¿Pero por qué no le piden disculpas a ella las que la hostilizaron? Estuvieron fatales. Un poco más hostigan, la linchan. ¿Qué es esto? Se ponen todas a contar lo de la trata, que no tiene nada que ver con esto. Porque son chicas que han sufrido violaciones de chicas… Bueno, no voy a decir como todas, pero cada una de nosotros, por lo menos en mi caso, ha sufrido algo. O abuso, o acoso, o lo que fuera”.