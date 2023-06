Morena Rial reveló el apodo que Loly Antoniale le puso a su padre en la intimidad

Por tercer día consecutivo Morena Rial visitó A la tarde para seguir revelando historias familiares vividas junto a su hermana en la casa de sus padres adoptivos, Jorge Rial y Silvia D´Auro, antes de que se divorciaran.

En medio de anécdotas de peleas, gritos e incluso de supuesta violencia intrafamiliar, Morena contó cómo llamaba Mariana Loly Antoniale a Jorge Rial, y se mandó al frente a sí misma cuando reveló cómo obtuvo esa información.

Mientras mostraba las tapas de revistas de la época en la que Rial y D´Auro se separon, Karina Mazzocco le preguntó a More si ellas prefirieron irse a vivir con Jorge porque “no les ponía límites” como aseguró la empresaria en una entrevista, pero la joven desvió el tema.

MORENA RIAL REVELÓ EL LLAMATIVO APODO QUE LE PUSO LOLY ANTONIALE A JORGE RIAL

“Cuando mi papá se va a Venecia en un viaje con Loly... ¿Qué pasó? Yo le reviso el celular a mí papá cuando se fue al baño”, dijo More ante la indignación de Mazzocco, que atinó a decirle: “Todo mal lo que estás diciendo”, en referencia a su accionar.

“Es como que yo te vea el celular y diga ‘Carlitos’”, se defendió More, y continuó: “Decía ‘Chanchito’. Era de ‘L, un corazón, L, Y’ y abajo le ponía ‘Chanchito’. Ellos ya estaban separados. Entonces me callé la boca, no dije nada y siguió. Era la Loly que le mandaba mensajes a mi papá”, admitió.

“Mi papá me contó que se iba a Venecia y hay fotos de una tapa de revista con ellos ahí. Yo estaba en lo de Silvia y ella me preguntó si yo sabía de la relación de ellos. (…) Yo le dije ‘Te voy a decir la verdad, le leí el celular y están juntos’. Yo de mala”, cerró More.