Morena Rial y una reveladora comparación sobre las parejas de Jorge: "A Loly la amo y a Romina la respeto"

Morena Rial viajó a Uruguay junto a Facundo Ambrosioni y su hijo Francesco para dar una extensa entrevista en el programa La mañana en casa, de Canal 10, que Los Ángeles de la Mañana compartió.

La hija de Jorge Rial sorprendió al aclarar que si bien la relación con su famoso papá está bien, “nunca volverá a ser como antes” después de sus polémicas peleas que protagonizaron en el pasado.

Además, cuando le preguntaron por su relación con Romina Pereiro, actual esposa de Jorge, Morena respondió fríamente: “Es su vida, yo no me meto. Me llevo bien, la respeto porque es la mujer de él”.

Acto seguido, el conductor le nombró a Mariana “Loly” Antoniale, famosa exnovia del conductor de Intrusos, y ella respondió con cariño: “¡A Mariana la amo! Seguimos teniendo contacto, cien por ciento”.

La última mención a las parejas de su papá fue para Agustina Kämpfer, de quien sentenció: “La odio. Nos llevábamos muy mal”. Una More auténtica y ¡sin filtros!