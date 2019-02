Morena Rial respondió si Luis Ventura y Loly Antoniale no serán los padrinos de su bebé por pedido de su padre

La relación entre Morena Rial (19) y Jorge Rial (57) atravesó fuertes altibajos en el último tiempo. La joven, embarazada de siete meses, respondió si les quitó el padrinazgo de su hijo a Luis Ventura y Loly Antoniale por pedido de su padre.

Morena tiene fecha probable de parto para el 2 abril próximo y contestó numerosas preguntas de sus seguidores en Instagram. La hija del periodista reveló que los padrinos de su bebé, fruto de su romance con Facundo Ambrosioni, serán su amiga Martina Palladino y el hermano de su novio, Rodrigo.

Luego de que Morena terminara con las especulaciones respecto al padrinazgo, le consultaron: “¿La Niña Loly no iba a ser la madrina de tu bebé y Ventura el padrino? ¿Tu padre no quiere y por eso los cambiás?”.

Sin vueltas, la joven desestimó la información y contestó: “No, nada que ver. Ventura es mi tío y eso no lo cambia nadie. Y yo no cambio decisiones porque a otras personas no les guste”.

Además, Morena también explicó por qué probablemente no asista al casamiento de Rial con Romina Pereiro, el 20 de abril. “No sé si voy al casamiento de mi papá. Mi hijo va a ser muy chiquito y no tengo ganas de exponerlo”, aseguró en sus historias de Instagram.