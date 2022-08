Morena Rial y una fuerte reflexión en su nueva etapa de soltera: "Por nada ni por nadie"

Morena Rial sorprendió a sus fans con una contundente reflexión, tras su separación de El Maxi.

La hija de Jorge Rial, que hace poquito perdió un embarazo, compartió en sus redes un firme mensaje que describe cómo se siente actualmente.

Y le sumó un "buen día", mostrándose positiva pese al delicado momento que está atravesando.

QUÉ DIJO MORENA RIAL SOBRE SU PRESENTE TRAS SU SEPARACIÓN

"Últimamente, estoy dejando que todo fluya... Si se da, bien. Y si no, también".

"No me estresaré por nada, ni por nadie", sentenció More, segura, en Instagram.

¡Otra actitud!