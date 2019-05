La noticia de que Morena Rial participará en el Súper Bailando junto a Charlotte Caniggia en la salsa de a tres generó mucha expectativa, y la hija de Jorge Rial se muestra súper segura de sí misma a pocas semanas de su debut en ShowMatch.

Entrevistada por Hay que ver, Morena contó que quería bailar junto a Charlotte porque es su amiga y confirmó que su papá charló con Marcelo Tinelli antes de que la productora le realizara la propuesta: “Si, papá sabe. Habló con Marcelo obviamente. Entre ellos hay códigos y tienen que hablar entre ellos primero antes de que me lo propongan a mí”.

More y el jurado: "No les tengo miedo, no me cambia mucho lo que me digan, no voy a salir hecha un Piquín de ahí. Uno nunca sabe, yo soy medio loquita y puedo responder también" G-plus

Luego, el cronista le preguntó si conocía a Lola Latorre, hija de Yanina Latorre, con quien su padre está enfrentado y a quien chicaneó por el debut de su hija en el ciclo: “La ubico, no la conozco. Es chica también. Creo que los padres no se tienen que meter con los hijos, no somos lo mismo. Pero tampoco me meto en lo que digan mi papá o Yanina, es problema de ellos”.

Por último, More se mostró picante al ser consultada sobre si estaba nerviosa por enfrentar al jurado integrado por Pampita, Ángel de Brito, Florencia Peña y Marcelo Polino: “No les tengo miedo, no me cambia mucho lo que me digan, no voy a salir hecha un Piquín de ahí, así que digan lo que me digan... ya está. Uno nunca sabe, yo soy medio loquita y puedo responder también”.

