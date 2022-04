Morena Rial, embarazada de su segundo hijo junto a su nuevo novio, El Maxi: "Está de dos meses"

Ángel de Brito sorprendió a todo el panel de LAM al revelar al aire que Morena Rial está embarazada de dos meses de su segundo hijo (ya tiene a Francesco con Facundo Ambrosioni) junto a El Maxi, su pareja desde hace unos meses.

“La que está embarazada de dos meses y va a tener a su segundo hijo con su nuevo novio es nada más ni nada menos que Morena Rial”, lanzó el conductor de América en vivo.

“More no quería que se comente porque quería esperar a que se cumplan los 3 meses, pero estuvimos hablando todos estos días y me dijo ‘contalo porque ya lo sabe medio mundo’. Ella calcula que se enteraron porque se fue a hacer una ecografía y a partir de ahí les llegó a muchos”, agregó.

Ángel de Brito: "La que está embarazada de dos meses y va a tener a su segundo hijo con su nuevo novio es nada más ni nada menos que Morena Rial". G-plus

En cuanto a la reacción de Jorge Rial, De Brito añadió: “No sabía nadie, solo mi papá que se lo conté el último fin de semana. Mi ex se enteró ayer y está todo bien. Mi novio y mi papá ya se conocen”.

Morena Rial: "Mi papá se lo tomó bien, fue un poco shockeante la noticia porque es un bebé que viene en camino, pero se puso contento". G-plus

Por último, el presentador hizo escuchar un audio de la futura mamá donde dio algunos detalles de la charla que mantuvo con Rial sobre su nuevo presente: “Viajé a Buenos Aires especialmente para hablar con papá sobre el tema así que se lo dije en la cara almorzando este domingo. Mi papá se lo tomó bien, fue un poco shockeante la noticia porque es un bebé que viene en camino, pero se puso contento”.