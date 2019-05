El 7 de mayo sorprendió la presencia de Morena Rial (20) en el piso de ShowMatch, junto a su bebé, Francesco Benicio, y su novio Facundo Ambrosioni. ¿El motivo? La hija de Jorge Rial fue a alentar a Charlotte Caniggia, joven con quien mantenía una amistad lejos de las cámaras, hasta ese momento.

Mientras se terminan de formar los equipos para la salsa de a tres, Ángel de Brito confirmó en Los Ángeles de la Mañana que la joven participará en el Súper Bailando 2019, justamente, de la mano de la hija de Mariana Nannis.

"(Con Morena) en la salsa de a tres, te vas a hacer el pícnic", le dijo Ángel a Yanina tras su pelea con Jorge. Y Latorre contestó: "No soy como Rial. Jamás me metería con Morena". G-plus

"Quien va a bailar con Charlotte es Morena Rial. La hija del conductor de Intrusos va a debutar en la pista del Bailando, en la sala de a tres. De hecho, fue a verla la otra vez. Está confirmado", dijo el conductor.

Luego, Ángel le dirigió un comentario a Yanina Latorre, quien se cruzó con Rial antes de que su hija, Lola Latorre, desembarque en la pista. "Ahí te vas a hacer el picnic vos", apuró De Brito, utilizando la misma expresión que usó Jorge en el tweet que le dedicó a Yanina: “Espero con ansias el debut de tu hija en el Bailando. Picnic en puerta", comentó, a modo de respuesta a la crítica que hizo la panelista de LAM del look de Rocío Rial en la boda de Jorge y Romina Pereiro.

Diferenciándose con seguridad del conductor de Intrusos, Yanina le contestó: "No, yo no soy como Rial. Jamás me metería con Morena".

