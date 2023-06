Morena Rial alimentó rumores de noviazgo con Alejandro Cipolla: la palabra de ambos

La reacción de Morena Rial a un posteo de Alejandro Cipolla en Stories alimentó el rumor de romance, y sobre todo la respuesta de ambos a Ciudad ante la consulta de qué tipo de relación que los une.

"Gracias, mi amor", exclamó la hija mayor de Jorge Rial junto a siete corazones, sobre una publicación del abogado.

"Esto es lo que estoy pidiendo desde mi adolescencia. Que alguien me defienda. Que haga pagar a este HDP lo que me hizo ", continuó More sobre el expediente de la denuncia contra el exchofer de su padre por "abuso sexual doblemente agravado por ser con acceso carnal y por tener a cargo la guarda de la damnificada".

"Gracias, Ale. Sos el único que logró esto y que me trae un poco de paz a mi corazón", blanqueó.

En su posteo original, Alejandro Cipolla había arrobado a Morena Rial junto a un elocuente corazón al afirmar al afirmar que logró "la Justicia que tanto esperó" la hija de Jorge Rial.

LAS REACCIONES DE MORENA RIAL Y ALEJANDRO CIPOLLA ANTE CIUDAD

Frente al aluvión de corazones que se dedicaron, Ciudad se comunicó con Morena Rial y Alejandro Cipolla para saber si están en pareja.

"No hablo de mi vida privada", se excusó el abogado.

En tanto que Morena expresó en la misma línea: "Por ahora no quiero hablar mucho de este tema".

"Lo que te puedo decir es que hoy logro hacer justicia en una pelea que vengo desarrollando hace años… El violador de pablo ex chofer de mi papá tiene q estar preso", cerró Morena Rial.