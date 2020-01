Morena Rial afirmó que "odia" a Agustina Kämpfer y la periodista le respondió: "En mí no habita el odio"

El paso de Morena Rial (21) junto a Facundo Ambrosioni (20) en un programa de la televisión uruguaya dejó declaraciones de alto impacto. Con absoluta sinceridad y sin eufemismos, la hija mayor de Jorge Rial (58) habló de las parejas del periodista e hizo marcadas diferencias con cada una de ellas.

“Yo no me meto, es la vida de mi papá. Yo me llevo bien con Romina Pereiro, la respeto porque es su mujer”, afirmó en La mañana en casa, de Canal 10 de Uruguay. Luego, halagó a Mariana “Loly” Antoniale con una sonrisa en su rostro: “Yo a Mariana la amo, me llevo bien. Seguimos teniendo contacto”. Hasta que puso un gesto adusto cuando el conductor le mencionó a Agustina Kämpfer: “La odio totalmente, al ciento por ciento. Nos llevábamos muy mal. Todos la odian. Cuando estaba en casa ni la saludaba”.

Entonces, un notero de Los Ángeles de la Mañana fue a buscar a la panelista de Nosotros a la Mañana, quien se excusó en su apuro para tratar de eludir la polémica: “En mí no habita el odio, no sé lo que es. Igual, no sé si dijo eso, me lo están contando ustedes”. Frente a la insistencia del periodista, Kämpfer se preguntó: “¿Por qué debería repercutir en mí? De verdad que no sabía de sus declaraciones y de verdad me tengo que ir”.

¿Asunto cerrado?