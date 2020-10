Morena reveló el escándalo familiar que se desató en el cumpleaños de Jorge Rial y apuntó contra Pereiro: “Romina es peor que Agustina Kämpfer"

La paciencia de Morena Rial (21) alcanzó su límite el fin de semana, cuando manifestó su fastidio con su papá, Jorge Rial (59) y con Romina Pereiro (41), la esposa del padre. Hacia el exterior, More blanqueó su furia en las redes sociales. “Yo los bloqueé a los dos”, afirmó en una nota a fondo con Ciudad.

En ese mismo diálogo, la madre de Francesco Benicio Ambrosioni (1 año y 7 meses) justificó su catarsis por la nota que Pereiro le dio a este mismo sitio: “La verdad es que no iba a responder nada porque son problemas familiares. Pero la falsedad no es lo mío”.

"No es lindo el recibir rechazo de tu propia familia, y mucho menos que gente tenga dos caras, porque para las redes es una y para la vida otra”. G-plus

Así, Morena disparó: “Mi papá cambió mucho desde que empezó a salir con Romina. Dice que su prioridad somos Rocío, Fran y yo, y siempre la pone a ella y a sus hijas antes que a nosotras, que bien o mal siempre lo bancamos en todo. No es lindo el recibir rechazo de tu propia familia, y mucho menos que gente tenga dos caras, porque para las redes es una y para la vida otra”.

"El Día de la Madre no recibí de Romina Pereiro un solo mensaje. Y ella de mí menos, porque a mi las caretas no me van". G-plus

En ese punto, reveló el fuerte escándalo familiar que la hizo enfurecer: “El día del cumpleaños de mi papá (Romina) le hizo la vida imposible. No había subido posteos ni nada, suspendieron la juntada y todo. Con mi hermana le habíamos organizado algo en mi casa para que, por lo menos, mi papá pueda festejarlo un ratito con nosotras. Pero cuando terminó su capricho y decidió que su enojo terminó, ella organizó todo nuevamente y le subió su posteo como si fueran los más felices del mundo. Y nos volvieron a invitar aun teniendo nosotras todo organizado por otro lado”.

“Romina es peor que Agustina Kämpfer, van cabeza a cabeza, pero Romina le gana". G-plus

Más tarde, Morena fue precisa en otra de las razones de su bronca con su papá y su esposa: “Otro claro ejemplo es que el Día de la Madre mi papá siempre la priorizó a Romina y su familia. Si mi hermana no hubiera sacado el tema, nunca me hubieran invitado a festejarlo. Y ese mismo día no recibí de Romina Pereiro un solo mensaje. Y ella de mí menos, porque a mí las caretas no me van. Mi papá sabe qué hace, es un hombre grande y deseo que sea feliz con su familia de fantasía”.

Al final, Morena Rial fue contundente al graficar qué tan pésima es su relación con Pereiro: “Romina es peor que Agustina Kämpfer, van cabeza a cabeza, pero Romina le gana. ¡Me cansé de callarme la boca! ¡Lo hice durante los últimos años!".