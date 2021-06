More Rial sorprendió al hablar de su relación actual con Loly Antoniale: "No me peleé, pero no hablo hace un montón"

Selectiva al momento de vincularse con aquellas mujeres que fueron pareja de su padre, Morena Rial siempre habló con cariño y buena onda de Mariana "Loly" Antoniale, tras el fin de su noviazgo con Jorge Rial.

A Agustina Kämpfer, periodista que también fue pareja de su papá, More no le dio un lugar en su corazón y arremetió en más de una oportunidad sin filtro contra ella en los medios.

Sin embargo, en nota con Los Ángeles de la Mañana, Morena sorprendió al detallar que actualmente no mantienen un vínculo fluido con la modelo cordobesa, instalada en Miami hace varios años.

"Con Loly no hablo hace un montón. No es que me peleé ni nada, pero no hablo". G-plus

"¿Seguís en contacto con Loly?", le preguntó Ángel de Brito a la joven, quien lo sorprendió con un rotundo y categórico "¡no!".

Atento a su negativa, el conductor de LAM justificó su consulta: "Te iba a preguntar si se casa, si estaba embarazada, por todos los rumores que había, pero no tenés más contacto". Fue ante esa acotación que Morena Rial dejó en claro que con Loly Antoniale está todo bien, pero no charlan cotidianamente como antes. "No, no tengo idea. O sea, no hablo hace un montón. No es que me peleé ni nada, pero no hablo", concluyó la hija de Jorge Rial, sin vueltas.