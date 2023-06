More Rial reveló cómo comenzaron los choques con Jorge: "Me fui de casa a los 17 por culpa de Agustina Kampfer"

Hace algunos años More Rial generó un escándalo de proporciones cósmicas cuando sacó a la luz audios y capturas de pantallas de los intercambios que tenía con su padre por WhatsApp, y ahora reveló cuál fue la manzana de la discordia: Agustina Kampfer.

En 2015, tras su comentada ruptura con Mariana Loly Antoniale, Jorge Rial comenzó un romance con Agustina, que por ese momento hacía sus armas como panelista de Intratables en América TV, y eso no le gustó nada a Morena, que se lo hizo saber.

En LAM, la joven habló sobre el infarto que sufrió su padre en Bogotá, y afirmó que pese a todo sigue “distanciada” del periodista. “Estamos siempre a los tiros, pero ya va a pasar. No me pelee en Colombia, pero hay cosas que no nos gustan a los dos y no nos vamos a llevar bien nunca”, explicó.

Más sobre este tema Morena Rial eligió un tema de La Joaqui para mandar una misteriosa dedicatoria: "Vos mi amor" Morena Rial reveló que está interesada en vender contenido para adultos: "Me están enseñando"

MORE RIAL REVELÓ CUÁL FUE EL ORIGEN DE SUS CRUCES CON JORGE RIAL, Y SEÑALÓ A AGUSTINA KAMPFER

“No lo voy a decir por la tele”, se defendió More cuando le preguntaron qué no le gusta de Jorge. “Vivimos peleando, pero en mi vida amorosa no se mete más, desde lo del papá de mi hijo. Yo no me arrepiento de las cosas que hago con mi vida, me hago cargo”, señaló More.

Cuando De Brito le dijo que su padre se preocupa, More dijo que “lo entiende, pero no comparte” y que, como madre “ve y no ve las cosas de manera distinta”. “Sos más densa y cabeza dura que él”, explotó el conductor.

“Escuchame, yo me fui de casa a los 17 años por culpa de la Kampfer”, lanzó More. “Mi papá me echó por culpa ella. Hubo problemas por defenderla porque ya no la saludaba porque no la aguantaba. Después el tiempo me dio la razón”, agregó, picante, la joven.

De Brito la puso al día con el estilo new age y plagado de buenas vibras que caracteriza los últimos años de la periodista y le preguntaron por qué no la saludaba. “Malas vibras tiene, y si lo digo por acá es muy fuerte”, cerró ella el tema.