More Rial promocionó un "trabajo" relacionado con San La Muerte, fue criticada e hizo un fuerte descargo

More Rial sorprendió a sus seguidores de Instagram al promocionar a través de sus stories los "trabajos" que hace una tal Carla, relacionados con San La Muerte, a quien ella venera y a quien tiene tatuado en el cuerpo.

"Carla tarotista, tarot, retorno de pareja, limpiezas, amarres, todos los trabajos innumerables que te imagines, resuelve situaciones imposibles y hace trabajos con San La Muerte", expresó More junto a una escalofriante foto.

Nuevamente, la hija de Jorge Rial recibió un montón de críticas por promocionar en sus redes este tipo de "trabajos" relacionados con esta entidad popular. Y aclaró que ella no es "bruja".

MORE RIAL SE ENOJÓ PORQUE LA TILDARON DE BRUJA

Enojada, More hizo un fuerte descargo mirando a cámara junto al contacto de Carla.

"Se pueden meter las opiniones en el ort... Mi amiga Carla es la número uno. Es una tarotista que hace mucho tipos de trabajos. Yo amo al Santo, y ella más".

"También, aclaro que no soy bruja. No hago rituales, dejen de inventar pelotudeces. Me tienen cansada. Les dejo su número y si dicen que van de mi parte les va a hacer un descuentito", sentenció, contundente.