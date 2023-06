More Rial le pidió disculpas públicamente a Mónica Farro: "Su carta documento nunca va a llegar"

La semana pasada, More Rial quedó en el ojo de la tormenta cuando se la señaló como la responsable de los robos en el camarín de LAM, y eso generó una demanda por daños y perjuicios de Mónica Farro, razón por la cual la hija de Jorge Rial se disculpó en vivo con ella.

Entre las muchas notas que brindó al aire tras ser acusada de robar en LAM el día en que estuvo invitada, Morena apuntó fuerte contra Mónica Farro, pese a que la uruguaya no había presentado denuncia alguna con ella, ni en la Justicia ni en los medios.

“Tengo más plata yo en mi tarjeta de débito que alguien que se tiene que ir a chupar una p… por plata a Bahía Blanca”, dijo Morena, y encendió la furia de Farro, que ya le ganó juicios a Sol Pérez y a Pamela Sosa por situaciones similares.

MORENA RIAL LE PIDIÓ DISCULPAS PÚBLICAS A MÓNICA FARRO POR SUS TREMENDOS DICHOS SOBRE ELLA

De esta manera, este lunes en Polémica en el bar, Marcela Tinayre trajo el tema a colación, a lo que Morena contestó: “No me importó que me acusen. Ya hay una banda de notas y ya di de entrevistas”, resaltó, ante la desesperación de Marcelo Polino.

“La escuché ayer a Farro en un programa, ¿por qué no aprovechás a pedirle disculpas? Dijo que si le pedís disculpas públicamente no te hace juicio”, le aconsejó el periodista. “Te mandaste una hermana… Por favor no la repitas”, insistió Tinayre.

“Si, bueno, le pedimos perdón, pero…”, llegó a decir More, pero como arrancaba, Polino insistió: “Hacelo un poco más creíble porque no te va a bajar el juicio así”.

“Le pido perdón, pero dijo que me mandó una carta documento a Córdoba que nunca me va a llegar así que ya era tarde. Aparte me estaba acusando todo el mundo. No me hace falta robarle”, dijo Morena, y Tinayre la frenó: “No digas nada más”, le aconsejó, a fin de evitarle otro lío legal.