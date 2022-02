More Rial se metió en la escandalosa pelea de su papá con la Negra Vernaci con una tremenda frase: "Seguro que tomó mal cortada"

Lejos de pasar por alto la escandalosa pelea que mantuvieron Jorge Rial y Elizabeth “la Negra” Vernaci –cruce que Ángel de Brito se encargó de contar en detalle- Morena Rial saltó en defensa de su papá con una fuerte frase dirigido a la conductora.

“¡Seguro que tomó mal cortada y por eso la violencia contra mi papá!”, escribió la hija del exconductor de Intrusos disparando sin filtro contra Vernaci quien, en diálogo con Ciudad, dio detalles del mal momento que vivió con su colega en los pasillos de la emisora donde ambos trabajan.

“Rial fue elegido como nuevo conductor de Sobredosis de TV, que el año pasado lo hizo Vernaci, y antes Rubinska. Hoy se cruzaron y terminó en escándalo con gritos y puteadas”, había adelantado De Brito.

Además, el expresentador de Los Ángeles de la Mañana aseguró que la Negra piensa tomar cartas en el asunto tras lo sucedido: “Y cuando Vernaci lo encontró en la puerta, se lo reprochó y ahí comenzó todo. Ella evalúa mandar carta documento por el maltrato y la violencia recibida. No había antecedentes de problemas entre ellos”.

ELIZABETH VERNACI RELATÓ CÓMO FUE SU PELEA CON JORGE RIAL

“Cuando salí a la calle a buscar algo al auto, Rial estaba ahí y le dije ‘che, no me atendiste en toda la mañana’. Me dijo ‘sí, llamame por teléfono’”, agregó la conductora.

“Le dije ‘si estás acá, hablémoslo ahora’, que sí, que no, y me dijo un montón de cosas desagradables en el medio de la calle, y entonces cuando entramos a la radio, entré diciéndole otro montón de cosas, y de eso se habló. Pero quedó en un entredicho, nada tan importante”, concluyó la Negra, sobre la tremenda discusión que mantuvo con Rial, en la que habrían intervenido un gerente del multimedio y el periodista Elio Rossi para separarlos.

Por último, al ser consultada sobre si el final de la discusión se dio de esta manera, ella se limitó a contestar: "¡Cualquiera!".