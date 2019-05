Tras convertirse en madre, Morena Rial comenzó a levantar su perfil y presentó a su hijo Francesco en distintos programas. Invitada a Hay que ver, la joven contó cómo es su relación con Loly Antoniale hoy y por qué la opinión de su padre Jorge Rial no le interesa en la amistad que tiene con la modelo.

“Yo estoy bien con ella. Conoció a Fran en Palermo, fuimos a tomar el té un día. Quedó una relación linda con ella”, aseguró More que dejó en claro que los conflictos que puede tener su papá, con Luis Ventura o con su expareja, no los traslada.

"Mariana fue una persona muy importante. Los problemas de ellos, son problemas de ellos y yo no me meto No sé si le gusta o no a mi papá. Ya no me dice nada. Sabe que hago lo que quiero". G-plus

“Luis es mi tío y Mariana fue una persona muy importante. Estuvo en un momento en el que nosotras eramos muy chicas y nos ayudó un montón”, aseveró la cantante que confió que le gustaría entrar el Bailando. “Los problemas de ellos, son problemas de ellos y yo no me meto”, enfatizó, para luego remarcar su individualidad. “No sé si le gusta o no a mi papá. Ya no me dice nada. Sabe que hago lo que quiero”, finalizó More Rial.