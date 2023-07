More Rial acusó a La Bomba Tucumana de querer seducir a Alejandro Cipolla: "Es una señora mayor"

En medio de los fuertes rumores de romance que enfrenta More Rial con su abogado, Alejandro Cipolla, la joven sorprendió al apuntar sin filtro contra Gladys La Bomba Tucumana en las redes.

“Quiero hacer una pregunta. Tanto que les gusta hablar de mí, como a la Bomba Tucumana. ¿Por qué en vez de estar hablando de mí o nombrándome no cuenta lo que hizo cuando estaba en un boliche con Ale y conmigo?”, comenzó diciendo la hija de Jorge Rial en un posteo que subió a Instagram Stories.

“Fue, se le hizo la novia y le dijo ‘te quiero garch...’, así de una. ¿Por qué no se comporta? Es una señora mayor”, agregó, dando a conocer un episodio que había protagonizado con la artista y el letrado.

“Alejandro no le va a dar bola, compórtese un poquito”, cerró Morena, visiblemente enojada con La Bomba Tucumana, quien en las últimas horas la nombró en su visita a algunos programas de televisión.

YANINA LATORRE REVELÓ QUE MORE RIAL LE ESCRIBIÓ UNA TREMENDA CARTA “DE PUÑO Y LETRA” A SU PAPÁ

Lejos de que la relación de Morena Rial con su papá, Jorge, haya llegado a un momento de paz; Yanina Latorre dio detalles de la conversación que mantuvo con la joven, quien le confirmó que le escribió una tremenda carta “de puño y letra” al periodista.

“Me encontré con Morena y me dijo cosas tremendas. Se anotó en la facultad, pero no me supo decir qué va a estudiar. Es más viva que el hambre. Cuando me dijo que tenía 24 años, le contesté ‘sos viva. Te anotaste en la facultad porque hasta los 25 años, si sos estudiante, tu papá te tiene que mantener’. No quiere laburar”, comenzó diciendo Yanina en LAM.

“Me dijo que Morena va a seguir hablando, que se pudrió, que le escribió una carta de puño y letra al padre donde lo intima a terminar el vínculo para siempre. Le dice que ella es una mier… y que lo tuvo de maestro a él que es otra mier…, esto en palabras de More”, agregó.

Y cerró, sin filtro: “Renuncia a todo con una condición. Una casa en Córdoba y una estética que tiene elegida y separada allá que vale 70 mil dólares, que según ella para su papá es un vuelto. Dice que con eso nunca más lo nombra y dijo que tiene mucho para hablar. No quiere saber más nada con él y no se quiere revincular”.