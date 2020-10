El Mono de Kapanga y el increíble ritual con el que superó sus adicciones: "Me quedé bañado en sangre como Carrie"

En PH Podemos hablar, el Mono de Kapanga sorprendió al recordar con exactitud que hace 27 años, 6 meses y 12 días que no consume alcohol ni drogas, y explicó en detalle cómo fue el increíble ritual umbanda que lo ayudó a superar esa etapa.

En diálogo con Andy Kusnetzoff, el participante de MasterChef Celebrity recordó que en su peor momento era adicto al alcohol y a la cocaína y sufría de ludopatía. Pero en una incursión a un bingo conoció a un pai y se abrió en una charla con el hombre, que lo indujo a practicar un ritual. “Me acompañó mi papá y me encontré en una situación que no me había imaginado”, adelantó el Mono a modo de prólogo.

“En un momento el pai se fue y volvió incorporado por una entidad. Esa religión trabaja con almas perdidas y los pai prestan su cuerpo para que se rediman, porque hicieron cosas picantes en su vida”, dijo el músico. “Terminó el ritual y el pai me dijo ‘bueno, te vas a quedar a dormir hasta mañana acá’ y le dijo a mi papá que se fuera y me volviera a buscar a la mañana”, dijo el Mono, que agregó que le dieron de comer la gallina y las palomas que usaron para el acto.

“Dormí ocho horas seguidas. Yo había quedado como en la película Carrie, cuando le cae todo un balde de sangre en la cabeza, y cuando me desperté no tenía ni una gota de sangre. (…) Solo tenía sangre en los pelitos de los brazos y entonces me saqué un turbante que me habían puesto. El pai me dijo ‘¿te duele?’ y es porque me habían puesto los piquitos de las palomas que es por donde entró la energía, la espiritualidad y la sangre”, concluyó el músico.