Mónica Listorti reveló cómo la afectó la polémica con Julieta Díaz: "Lo que me dolió muchísimo fue la cantidad de comentarios horribles que recibí"

Mónica Listorti contó cuánto le dolió el cruce con Julieta Díaz tras la polémica que se generó por un video de humor. La pareja de José María habló de lo afectada que se vio por los comentarios que recibió también de los usuarios quienes, según su testimonio, la atacaron y ningún momento mostraron intención de “contenerla” si lo necesitara.

“A mí lo que me dolió muchísimo fue la cantidad de comentarios horribles que recibí. Horribles en todos los sentidos. Me empezaron a decir cosas como por ejemplo: ´Pobrecita ella como avala, no sabe lo que hace´”, expresó Mónica en diálogo con Los ángeles de la mañana y sumó que también insultaron a su familia.

Por su parte, Maite Peñoñori le consultó porqué decidió contestarle a la actriz de cine y respondió: “Porque el comentario vino de una actriz que sabe que estamos actuando, ese era el problema. Me dolió eso, que siendo actriz tome y me de consejos a mi diciendo acá tenes una oreja como diciendo ´pocrecita´, porque yo soy tan est* que no sé que me están sometiendo”.

“Me dolió muchísimo más cómo si supuestamente es una cuenta que quiere visibilizar eso y ayudarme a mí que soy tan zonza que no veo la situación, me expusieron de una manera que me dijeron cosas horribles, a eso voy”, analizó Listorti y exteriorizó que a pesar de que le contestó de forma respetuosa a Díaz, “nunca tuvo una oreja”, al contrario.