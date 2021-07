Momento de tensión entre Barby Silenzi y el Polaco al hablar del casamiento: "Él tiene miedo, no se por qué"

Barby Silenzi y el Polaco hablaron de casamiento y se dijeron cara a cara lo que creen al respecto. En la pista de La Academia se vivió un momento de tensión cuando la bailarina reclamó el anillo y la boda de compromiso a su pareja, quien considera que no es una necesidad actualmente.

“No pasa por un anillo en el día de hoy”, comenzó Marcelo Tinelli y el músico agregó: “Yo pienso igual que vos, ¿para qué casarnos si se puede estar espectacular?”. Fue allí cuando la mamá de su hija Abril entró en escena y manifestó que a ella sí le gusta la idea de la boda.

“A mí me gusta, el vestido todo…”, dijo Barby y el Polaco respondió qué piensa al respecto. “No, no, pasó de moda. Hay gente que no se casa que está enamorada”, aseguró. Entonces la bailarina contó qué cree que le sucede realmente a su pareja: “Para mí él tiene cagazo a casarse, no sé por qué”.

Más sobre este tema El Polaco reveló que está buscando su segundo hijo con Barby Silenzi y contó cuántas veces practican: "Dos por semana"

De inmediato, el conductor de ShowMatch le consultó al músico por qué tiene miedo y él se sinceró. “Miedo a casarme no tengo, la verdad es que nunca pensé en casarme”, dijo el Polaco y Barby remató: “Si soy el amor de tu vida, tenemos una hija maravillosa hermosa, vamos a tener otro bebé que me dijiste que sí, ¿qué más querés?”.