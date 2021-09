La molesta reacción de Pampita cuando le preguntaron por la versión de romance de Benjamín Vicuña y Luciana Salazar: "No son mis temas"

Cansada de que le pregunten por la vida privada de su expareja Benjamín Vicuña, Pampita reaccionó con pocas pulgas cuando el notero de LAM le preguntó por la versión de affaire entre el actor y Luciana Salazar, actual participante de La Academia.

"Trascendió que Benjamín estaría muy cerca de Luciana Salazar", le comentó el cronista a la modelo, quien sin detener el paso y con malestar contestó: "No me pregunten más, por favor".

"Solo saber si hubo ahí un poquito de bronca", retrucó el notero, haciendo alusión al reciente y súper tenso cruce de Pampita con la coach de Salazar en La Academia.

"No me pregunten más de personas que saben que no hablo hace un montón y no voy a hablar tampoco. No son mis temas". G-plus

Firme en su negativa de no hablar públicamente de los asuntos personales de Benjamín Vicuña, Pampita contestó: "No me pregunten más de personas que saben que no hablo hace un montón y no voy a hablar tampoco. No son mis temas".

Sin lograr su cometido, el periodista disparó su última pregunta: "¿Vos con Luli todo bien?". Huidiza y entrando a la productora, la modelo y conductora de Pampita Online concluyó el incómodo ida y vuelta: "Yo, muy bien".