El misterioso descargo de la ex Gran Hermano Marianela Mirra: "No me nombres más, dejame vivir"

Marianela Mirra volvió a estar en el centro de la escena esta semana a raíz del estreno de Gran Hermano 2022, cuando contó que se negaba a verlo porque los productores “romantizaban las historias tristes”, aunque en las últimas horas realizó un descargo sin filtro contra uno de sus enemigos.

“Me agota la gente que vive con vibra negativa”, escribió Marianela a primera hora de este miércoles. “¡Que obsesión put… loco! Me analizás con quién me acuesto, gustos sexuales, y ahora soy mala estratega”, agregó la ex Gran Hermano en otra postal.

“Limpiate la boca. Hoy te puedo decir yo a vos ‘no te quieren ni los perros’. Pasó de moda la averiguación que querés llevar de la gente. Dejá vivir en paz”, le pidió Mirra a un misterioso destinatario que sus seguidores aseguran que es Jorge Rial, que habló de ella en Argenzuela.

MARIANELA MIRRA, CON LOS TAPONES DE PUNTA CONTRA UN CRÍTICO DE SU PERSONALIDAD

“Superame. En mi vida no existe ni existís”, agregó Marianela en una nueva story, que explicó que “Desde el 4to día empecé a tener problemas con la gorila mitómana de la casa. Fue un sufrimiento permanente entre complot y desaires. Intenté todo para entrar al grupo…”, explicó.

Cuando se fue por fin (la gorila) a los dos meses pude descansar, pude jugar, pude ser yo. Yo fui a ganar, no fui a consolidar vínculos. Yo lo dije en el casting. No me nombres más, viejo put…”, ordenó Marianela.

“Pero para vos solo fue una jugada (magistral) ¡y que solo me vieron el último mes, che! Y quién me salvaba en el teléfono, ¿yo era un fantasma? Andá a cag… No me nombres más. Dejame vivir. Olvídate de mi nombre, quiero paz en mi vida. Yo soy dueña de mi vida, no te banco más”, cerró Marianela Mirra.

¿QUÉ DIJO JORGE RIAL DE MARIANELLA MIRRA?

Presto a hablar del estreno del ciclo que por primera vez en mucho tiempo no lo tienen en la conducción, Jorge Rial comparó a Gran Hermano con una sopa. “En la sopa está lo que flota, que es lo primero que vez, lo que te llama la atención. Que son los personajes que hoy ya son polémicos”, dijo el conductor en Argenzuela, haciendo hincapié en Alfa y Martina Stewart, una profesora de gimnasia acusada de maltratar a algunos alumnos.

“Después están los que están en el fondo y no los ves, que te van a pasar inadvertidos ahora, eran las ‘Marianelas’ de aquel Gran Hermano”. Marianela explotó un mes antes del final. Hasta ahí ella era una participante más, no movía la aguja”, recordó, omitiendo los tremendos enfrentamientos con Nadia Epstein.

“Una sola vez, cuando agarró puré en una bolsa de plástico todos decíamos ‘mirá cómo come puré’…estaban como más pendientes de sus cambios de peso. Era intrascendente hasta que hizo la espontánea y explotó ¡Esos son los del fondo de la olla! Que todavía no los vimos, y no sabemos quiénes son”, cerró Jorge Rial sobre Marianela Mirra.