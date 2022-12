Mirtha Legrand vaticinó cómo saldrá la final del Mundial entre Argentina y Francia

Ilusionada como cualquiera, Mirtha Legrand tiene fe ciega en que la Selección Argentina le ganará a Francia la final de la Copa Mundial de Fútbol Qatar 2022, y por eso fue categórica al vaticinar el resultado del partido.

"Ganamos 3-2", afirmó la diva en una nota con Implacables.

Más sobre este tema Mirtha Legrand advirtió tras ser condecorada por Francia: "Me tratan con respeto"

Además, la conductora de La Noche de Mirtha reveló cuál es el cántico tribunero con el que alienta al conjunto que dirige Lionel Scaloni.

"Muchachos…", tarareó Mirtha Legrand entre risas cómplices.

MIRTHA LEGRAND ANALIZÓ A LA SELECCIÓN ARGENTINA Y HABLÓ DE CÁBALAS

Por otra parte, Mirtha Legrand halagó al equipo que tiene a Lionel Messi como capitán y figura excluyente: "La Selección es excelente, si hacen el partido que hicieron el otro día (contra Croacia) va a ser maravilloso".

Al final, la Chiqui enfatizó: "No tengo cábalas. Yo estoy encerrada en mi cuarto y no quiero que nadie me moleste. No me llamen porque no los voy a atender".