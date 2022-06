Mirtha Legrand sorprendió a Gonzalo Valenzuela en el teatro y contó cómo es su vínculo con el ex de Juana Viale

La recorrida de Mirtha Legrand por la noche porteña la llevó hasta al teatro para ver Closer, la obra que protagoniza Gonzalo Valenzuela, y la diva se puso de pie para halagar al padre de los hijos menores de Juana Viale.

"En especial vine para visitar a una persona, que es el papá de mis bisnietos", saludó la Chiqui en el Multiteatro en referencia a Silvestre (14) y Alí (10).

Acto seguido, Mirtha bromeó ante la cámara de Socios del Espectáculo: "Me imagino que no los trajiste a ver esta obra, no".

Entonces, Gonzalo Valenzuela le admitió a Mirtha Legrand la reacción que había tenido su hijo mayor fruto de su relación con Juana Viale: "A Silvestre (sí lo traje)... Que me dijo 'Es XXX, papá'".

MIRTHA LEGRAND CONTÓ CÓMO ES SU RELACIÓN CON GONZALO VALENZUELA

Si bien Juana Viale se separó de Gonzalo Valenzuela en 2014, tras nueve años juntos, Mirtha Legrand nunca cortó relación con el padre de sus bisnietos.

"Tenemos una muy buena relación. Hablamos por WhatsApp de los chicos cuando él viene a Buenos Aires", aseguró a Socios del Espectáculo.

Por otra parte, Mirtha Legrand también celebró las actuaciones de Sofía Gala, Juan Gil Navarro y Carolina Peleritti.

"Fue una interpretación maravillosa, chicos. Actores sensacionales. Muchas gracias por esta noche en el teatro magnífico que hemos disfrutado", cerró.