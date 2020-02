Mirtha Legrand contó el secreto para organizar sus looks en Mar del Plata: "Viajan dos autos cargadísimos de ropa"

No pasa desapercibida en ningún evento. Y ante su presencia, un gran grupo de fotógrafos se esmeran para tener la foto con su look. Ocurre que Mirtha Legrand no sólo es la más requerida para visitar las obras que se presentan en Mar del Plata (donde está instalada de vacaciones), sino que sus outfits son dignos de admirar.

Indagada por cómo hace para estar elegante y elegir cuidadosamente cada prenda que viste, la diva de los almuerzos se confesó en La Jaula de la Moda (de lunes a viernes a las 18 por Ciudad Magazine): "Antes de que llegue yo, viene un auto con todo. Viene Marcelo, mi chofer, con mi auto cargadísimo en el baúl y los asientos. Y después vengo yo, también muy cargada", comenzó diciendo, entre risas.

"Con Elvira, mi mano derecha, organizamos todo. Ponemos todo en un perchero y decimos ‘este es para tal fiesta’, ‘este es para tal evento’, ‘esta es para tal gala’ y ‘este es para ir a comer con amigos’. Es fácil, no es complicado. Cada día que pasa, o cada año, estoy más coqueta". G-plus

"Está todo organizado en un perchero. Con Elvira, mi mano derecha, organizamos todo. Ponemos todo en un perchero y decimos ‘este es para tal fiesta’, ‘este es para tal evento’, ‘esta es para tal gala’ y ‘este es para ir a comer con amigos’. Es fácil, no es complicado. Cada día que pasa, o cada año, estoy más coqueta", agregó.

Y cerró, a corazón abierto: "No quiero que nada me haga daño ahora. Yo estoy grande, quiero ser feliz los años que me quedan de vida y quiero disfrutar de todo: de mis amigos, de la gente que quiero, de mi país, del público, mi trabajo, mi profesión. Yo disfruto de todo. Eso es contagioso".