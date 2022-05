Mirtha Legrand anunció que se contagió de Covid-19: "Tengo mis vacunas al día y estoy muy tranquila"

Tras participar de la fiesta de entrega de los premios Martín Fierro que se realizó el domingo, Mirtha Legrand utilizó sus redes sociales este jueves para anunciar que se contagió de Covid-19.

Por la tarde, la producción del espectáculo teatral de Jey Mammon también anunció que el artista se contagió de coronavirus, y ahora se le sumó La Chiqui, que escribió en sus redes: “Quiero contarles que di positivo de Covid-19”

“Estoy asintomática y me siento muy bien. Tengo mis vacunas al día y estoy muy tranquila. Les pido que me dejen descansar y transitar esto con serenidad. Gracias por la preocupación y el cariño de siempre”, agregó Mirtha en su mensaje.

Más sobre este tema Las lágrimas de Mirtha Legrand en el in memoriam de los Martín Fierro: el recuerdo de sus hermanos Goldie y José Martínez Suárez

MIRTHA LEGRAND REVELÓ CÓMO SE DIO CUENTA DE QUE SE CONTAGIÓ DE COVID

En LAM, Pía Shaw le escribió a Nacho Viale y el productor y nieto de la conductora le contestó al respecto. “Él me dijo ‘Tranquila, está asintomática, se siente perfecta. Por favor déjenla tranquila, respeto esto. Está súper bien porque ya tiene cuatro vacunas’”, señaló la panelista.

“Chiquita también me escribió y me dice ‘Se acaba de ir el joven del laboratorio, el mismo que me hisopó antes de ir al Hilton’. Esto fue hace un ratito”, dijo Pía, que recordó el anuncio de Jey Mammon.

Algunos minutos después, la panelista recibió un nuevo mensaje en el que Mirtha Legrand le señaló que sentía que se había contagiado porque “ayer habló con el doctor (Guillermo) Seminiuk y le comentó que estaba preocupada porque no tenía gusto y sabor”.