Miriam Lanzoni mostró su drástico cambio de look: "Pensaron que era un chico"

Para su nuevo desafío actoral, Miriam Lanzoni hizo una transformación radical con la que dejó atrás su larga cabellera y subió varios kilos para encarnar un papel muy diferente a los que tuvo. Un rol súper íntimo donde la exesposa de Alejandro Fantino se convertirá en, nada menos, que su madre en un fil autobiográfico.

“Saltar al vacío. Apostando todo, hasta la última gota de suspiro… Así siempre”, escribió, en sus redes sociales mostrando su cambio. “Ayer una vecina me hizo una torta helada y me vio por la cámara cuando estaba en la puerta y no me dejaba entrar porque no se daba cuenta que era yo, pensó que era un chico”, contó en Mitre Live.

“Es la primera vez que me lo corto así, y me lo van a hacer más corto, me lo hice para la película que voy a hacer que retrata la vida de mi mamá. Se llama Para saldar la deuda y es prestarle el cuerpo y las emociones. Llevo aumentado 9 kilos”, contó.

"El tema del peso fue una propuesta de lo que necesitaba el personaje. Me costó mucho subir. Con el pelo mi novio se shockeó, quedó shockeado". G-plus

MIRIAM LANZONI MOSTRÓ SU RADICAL CAMBIO PARA ENCARNAR A SU MADRE

“Me pareció un desafío súper interesante. La vamos a empezar a rodar ahora en noviembre, esto lleva un trabajo de cinco años, ahí empecé a escribir esta historia. Mi madre sufrió violencia de género y la familia entera, nunca lo conté esto, a mí nunca me nació contarlo y me costaba, estas cosas hay que decirlas porque es lo único que va a traer sanación”, confesó.

“Mi manera es a través de una película, es la manera que me viene mejor, hay que hablarlas estas cosas porque siguen pasando, es una manera de homenajear no sólo a mi madre sino a las madres en general, yo lo pasé en carne propia”, se sinceró. “La película la vamos a filmar en Chaco, la historia real transcurrió allá y es un propósito mío hacerlo en mi provincia, hay un montón de cosas de esa provincia que la gente no conoce, en el interior hay un talento muy polenta”, destacó.

¿Cómo tomó su novio, Christian Halbinger, su transformación? “El tema del peso fue una propuesta de lo que necesitaba el personaje. Me costó mucho subir. Con el pelo mi novio se shockeó, quedó shockeado. Hay un cambio y un trabajo muy profundo, hay una cosa de actitud. Él por momentos no lo entiende, él está en otro palo”, aseveró.

Fotos: Instagram Stories