Miriam Lanzoni fue atacada por uno de sus gatos: "Me perforó el ojo"

Miriam Lanzoni, expareja de Alejandro Fantino, fue atacada por uno de sus gatos.

El animal se asustó, le rasguñó la cara y la actriz tuvo que ir corriendo a la clínica

¿El motivo? Miriam habría rescatado a una gatita de la calle y esto habría provocado el malestar de su mascota.

Cuando se acercó para tranquilizarla, reaccionó rasguñándole el rostro.

MIRIAM LANZONI TERMINÓ EN LA CLÍNICA POR EL ATAQUE DE SU GATO

"Trajimos el domingo a la noche una gatita rescatada y mi gato se puso como loco. El lunes estábamos intentando que se conozcan; mi novio tenía a upa a mi gato y yo, como había estado con la gata, ya tenía su olor. Cuando me acerqué a mi gato y le besé el cuerpito, se me prendió”.

"Me metió una pata en el ojo, me lo perforó, pero tuve suerte porque no me tocó la córnea". G-plus

"Me metió una pata en el ojo, me lo perforó, pero tuve suerte porque no me tocó la córnea. Me lastimó la cara y me arañó toda”.

"Me re asusté porque me sangraba el ojo, después vi que eran unos cortesitos tontos, pero con el ojo me asusté muchísimo”, sentenció Miriam en diálogo con Juan Etchegoyen en Mitre Live.

¡Qué susto!