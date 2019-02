En pareja desde hace dos años con Christian Halbinger (37) y con planes de casamiento en marcha, Miriam Lanzoni (38) transita la relación de pareja apasionadamente. Y así la plasma en las redes sociales.

"Compartís fotos de tu novio en cuero, ¿no tenés miedo que te lo roben?", le preguntaron en la revista Pronto. Y la actriz contestó con seguridad: "Lo muestro mucho porque es una bomba, me parece un potro y no creo que nadie robe a nadie. No voy a andar contando cada una de sus virtudes en las redes, pero siento orgullo de él. Es lindo y no me da miedo, ¿quién me lo va a robar?".

Luego, la exmujer de Alejandro Fantino poso el foco en la pasión que comparten en la intimidad: “Cuando subo eso no estoy pensando en lo que puede provocar afuera, porque nosotros somos así y para mí es algo natural. Chris es un fuego, yo soy lo que se ve y no es que me siento una bomba sexy, pero me encanta jugar con eso. Evidentemente emanamos sexo y es real porque hay mucha pasión en la pareja".