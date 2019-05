Mirá la reacción de Kit Harington al leer el guión del final de Game of Thrones.... ¡al borde del llanto!

Muchos de los fanáticos de Game of Thrones todavía andan penando por las redes la tristeza y la sorpresa que les causó ver cómo Jon Snow termina con la vida de su tía y amante, Daenerys Targaryen (Emilia Clarke) en su último capítulo. Pero hubo alguien más que, claramente, sufrió esta tremenda decisión de los guionistas...¡y fue el propio Kit Harington!

El momento imperdible que capta la reacción del actor británico al leer, junto al equipo de la serie, el dramático desenlace de los personajes, se podrá ver en un documental sobre GOT que emitirá este lunes a la noche HBO.

He hated it! Kit, darling I am so sorry! 😭💔 https://t.co/yFkWqC2G23