Juan construyó una vida soñada casi como las publicidades que el mismo crea para una agencia. Sin embargo, todas sus mentiras comienzan a desquebrajarse y el final será trágico. Otros pecados arrancó con un primer capítulo impactante, como las 10 historias autoconcluyentes estelarizadas por un elenco de primer nivel, que tiene a Leonardo Sbaraglia como protagonista.

La búsqueda de la nueva ficción de eltrece y Pol-ka pone el foco en los “pecados del siglo XXI” que se alejan de los siete de la tradición cristiana y en su debut contó la historia de un hombre dispuesto a todo por su ambición, incluso si tiene que arrepentirse de todas sus mentiras para conseguir al Papa Francisco como protagonista de una publicidad que le dará el éxito que cree merecer.

Todo el talento de Sbaraglia, magistralmente bien acompañado por Norman Briski y Valeria Lois, quedó plasmado en una fuerte escena en la que Juan le confiesa a su mujer, a lágrima viva y descarnadamente, que se inventó una vida para sostener sus ansias de reconocimiento y posición social. “Mi papá no es cirujano, ni está muerto, en realidad tiene un desarmadero en la Ricchieri. Mi apellido no es Rodríguez Gainza, es Rodríguez, solo Rodríguez. Yo pagué para cambiarlo. La plata que ganó en la agencia es mucho menos, vivo de préstamos, de falsas inversiones de compañeros y amigos que muchas veces no devuelvo”, enumera, quebrado.

¡Lujazo! Mirá la impactante escena de Leonardo Sbaraglia en el debut de Otros pecados.

