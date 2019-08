El escándalo entre Florencia de la Ve y Pampita se desató cuando la jurado le dijo a la participante que debía tener un "macho" a su lado para desplegar su sensualidad en la pista... ¡frente a la mirada atenta de su pareja de baile, Gabo Usandivaras!

Tras la devolución de Carolina, que fue tomada de distintas maneras, la participante y la jurado se volvieron a enfrentar en el Bailando. Y si bien Flor se mostró más tranquila, volvió a manifestar que le molestó muchísimo cómo la modelo utilizó la palabra "macho".

"La más subida al pony ahora es la más sensible...". G-plus

Siempre explosiva, Mimi no dudó en dar su opinión al respecto: se puso del lado de Pampita y criticó a Florencia. "Qué suceptibilidad... Ahora decir macho o hembra es un pecado. ¿Son o se hacen? Todo por llamar la atención. ¿O le faltan tantos caramelos en el tarro que no saben interpretar? ¡Se van por las ramas! La más subida al pony ahora es la más sensible... ¡Bye!", expresó la panelista en un tweet que, rápidamente, Ángel de Brito replicó.

¿Recibirá respuesta?