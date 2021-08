Mimi Alvarado contó que se fue del país por la crisis: "Por suerte, pude al fin salir de la Argentina"

Después de cinco años sin ver a su familia, periodo que se prolongó por el cierre de fronteras cuando comenzó la pandemia, Mimi Alvarado consiguió volar a su República Dominicana natal para reencontrarse con su familia y sobre todo con Luciano El Tirri, su novio, más conocido como el primo de Marcelo Tinellí.

“El 6 de marzo del año pasado terminé Confrontados, el programa donde yo trabajaba. Entonces saqué pasaje para el 12 de marzo, pero cerraron todo por la pandemia y no pude viajar”, contó en una entrevista radial con Esto no es Hollywood (Mucha Radio 94.7), el ciclo de Fernanda Iglesias.

“Me tuve que quedar, hice algunas cositas, pero la pandemia y el encierro te juegan mucho la cabeza. También tuve problemas con mi DNI. Después de tantos años de vivir en la Argentina, me trataron como si recién llegara y tuve que hacer el trámite de cero. Eso atrasó mucho todo también. Por suerte, pude al fin salir de la Argentina”, aseguró la mediática, que vive desde hace 16 años en Argentina.

“Viajé muy relajada porque había tenido Covid-19 hacía cuatro semanas. Eso te da anticuerpos, entonces en un punto me sentí como ‘¡wow!, está bueno esto, como sentir otras energías’. Vine y todo divino. Primero pasé por Miami y me sorprendió lo abierto que está todo. Y después llegué a Santo Domingo, donde está mi hogar”, relató la expanelista.

Así Mimi contó que está muy ansiosa por reencontrarse dentro de un mes con El Tirri, después de cuatro años. “Ahora viene a mi país, el 26 de septiembre. Viene y se queda, porque mi hermana se casa, se queda para la boda y después yo voy a Los Ángeles. Voy a estar yendo, viniendo, aquí y allá, tanteando”, reveló.

También Mimi se mostró con dudas sobre cuándo volvería a nuestro país. “Yo me voy a quedar un tiempo acá, organizando cosas con mamá. Para volver necesito tener algo asegurado que me genere. Acá hoy yo estoy muy bien, por eso este año en la Argentina creo que no me ven, creo que no voy”, se sinceró.