La denuncia pública de Thelma Fardin (26) a Juan Darthés (54) por violación cuando tenía 16 años despertó la necesidad de otras mujeres a hacerse escuchar y compartir su terrible experiencia. Una de ellas fue Militta Bora (29), quien meses atrás realizó una denuncia penal contra Chano Moreno Charpentier (37) por violación.

"Una noche yo me quería ir de casa y él pensaba que era una pelea más. Me encerré en el cuarto para que a él se le pase la locura de la droga y del alcohol. Chano estaba como loco y cuando me dormí, entró en el cuarto como para tener relaciones. Él no podía entender que yo le dijera 'no, no, no'. Entonces, también hubo un hecho de violación. Él me amenazaba, me decía 'haceme la denuncia'", le había contado la artista a Lanacion.com.

Fue entonces que, luego de que el músico escribiera de forma enigmática "alguien me sugirió que le de 10.000 dólares a alguien. Fin" en Twitter, una seguidora le respondió haciendo referencia a la denuncia de Militta: "Usa un tema serio (por 282 vez) por prensa, me da bronca por las verdaderas víctimas y por vos, que estás lanzando tu primer CD solitario y estás intentando estar bien. ¡La verdad siempre sale! Fuerza CH". A lo que Chano cerró: "La mentira tiene patas cortas. La gente inocente no tiene nada que temer".

Enojadísima con sus tweets, Militta expuso su indignación en Instagram: "Me esperaba algo así", comenzó diciendo junto a la imagen de las capturas de los mensajes de Charpentier. Y agregó: "Me mandan esto los pobres pocos seguidores de este impune que se cree Borges y Frank Underwood".

"Este tipo de cosas hace un psicópata de manual, cuando no sabe de donde agarrarse no sabe qué inventar, su única estrategia es la tan trillada ponerse en rol de víctima, TRATAR DE LOCA, BUSCA PRENSA, MENTIROSAS Y OPORTUNISTAS A TODAS/OS LAS QUE LO QUISIERON DENUNCIAR. Si hace falta llamarlas/os y hacer el acting de pobrecito y regalarles algo ofrecerles cosas, plata me imagino. Seguí Chanito que te embarras solo. ¡NO TE TENGO MÁS MIEDO! inventá y decí lo que quieras para manipular a algunos vulnerables y creer q tenes poder", continuó.

"Esa plata que inventás en tu cabeza, ofrecésela a tus excompañeros de banda que lo mismo hiciste con ellos. Siempre denigrando, manipulando, tratándolos de envidiosos y tantas cosas. Siempre vendiendo que sos víctima, a tu familia por la locura que les hiciste vivir y a toda la gente que psicopateaste, humillaste y denigraste en tu carrera de PODER y delirio de MEGALOMANÍA. LEY DE CAUSA Y EFECTO", cerró.

