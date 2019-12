Michael Bublé reveló en TV una desopilante escena de celos que le hizo Luisana Lopilato: "¿Quién es esa pu…?"

Michael Bublé hizo reír a todos en el programa inglés The Graham Norton Show. El cantante canadiense reveló una desopilante escena de celos que le hizo Luisana Lopilato y despertó las risas de Mathew McConaughey, Hugh Grant, Judi Dench, Chris Martin de Coldplay y Jennifer Hudson, también invitados al ciclo.

El artista contó que no suele ver los resultados finales de su trabajo. “Una vez que está hecho,no puedo controlar si a la gente le gusta, o si llega a los rankings. No quiero saberlo… La ignorancia es una bendición”, explicó Mike.

Luego relató el simpático momento que vivió con Luisana tras filmar el videoclip de la canción Love You Anymore. “Estuve en una playa de Malibú y filmé con una modelo muy hermosa. No quería mirarlo porque no los miro. Entonces, llegué a casa y le pregunté a mi esposa: ‘Ey, bebé, ¿podés fijarte si me veo bien o me veo gordo o qué?’”, comenzó el cantante.

“Ella lo miró, me miró a mí y me dijo: ‘¿Quién es la pu… del video, Mike?’”, relató Bublé, desatando una risa generalizada en el estudio. Divertido, el intérprete canadiense continuó: “Ella es actriz, tiene toda clase de escenas íntimas con hombres muy buenmozos. Yo solo estaba en la playa con ella. Creo que apenas nos dimos la mano...”. Pero Lopilato replicó lapidaria… “Pero te hizo sonreír, ¿no? Te hizo sonreír bastante, porque yo conozco tu sonrisa real y tu sonrisa falsa para la alfombra roja", completó Bublé la reprimenda de su mujer.

¡El videoclip de la discordia!